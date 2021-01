Leonardo DiCaprio écrit une lettre ouverte à Joe Biden

Face à la crise environnementale, la star américaine Leonardo DiCaprio a publié sur son compte Instagram une lettre ouverte adressée au nouveau Président.

«Le temps est venu pour nous de faire face à la crise climatique. Aujourd’hui, je me joins aux dirigeants mondiaux des entreprises, des gouvernements, des syndicats et du mouvement environnemental pour demander au Président Joe Biden@POTUS d’être le leader climatique dont nous avons besoin et que la science exige», a-t-il écrit.

«Président du climat»

La lettre de l’acteur a été cosignée par des personnalités comme Jeff Bezos, le patron d’Amazon, Questlove, le musicien des Roots, ou encore l’ancien gouverneur de Californie, Jerry Brown.

«Vous pouvez rester dans les mémoires comme le "Président du climat", qui nous aura sortis du précipice. Vous pouvez transformer les énergies fossiles en énergies propres, tout en créant des emplois en masse, en réduisant la pollution et en prenant à bras-le-corps les inégalités économiques, raciales et sanitaires dans le même temps», a dit M. DiCaprio.

La tâche est «énorme»

Selon la star, la tâche qui «nous attend est énorme: le besoin de combattre la crise sanitaire et les crises économiques mondiales dévastatrices, et d’unir les Américains en ce sens, est urgent».

«Nos enfants et petits-enfants doivent voir cette période comme le moment où le monde a été sauvé», a-t-il souligné.