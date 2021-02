La famille d’un garçon qui serait mort de froid au Texas demande 100.000.000$ aux compagnies d’électricité

La famille d’un garçon de 11 ans, retrouvé sans vie dans un mobil-home au Texas privé d’électricité pendant deux jours, a déposé plainte et réclame 100 millions de dollars à deux compagnies d’électricité, rapporte ABC News.

Les deux grands fournisseurs d’électricité au Texas, Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) et Entergy Corporation, sont ciblés par une plainte réclamant 100 millions de dollars de dommages et intérêts, relate ABC News. Elles sont accusées de négligence après la mort d’un enfant de 11 ans nommé Cristian Pineda.

Sa famille présume qu’il est mort d’hypothermie lorsqu’une panne d’électricité survenue les a empêchés de chauffer leur mobil-home, près de Houston, pendant une vague de froid polaire sans précédent.

«Malgré le fait qu’elles possédaient des informations sur les prévisions météorologiques désastreuses au moins une semaine à l’avance, et qu’elles savaient que le système n’était pas préparé depuis plus de dix ans, ERCOT et Entergy ont échoué à prendre des mesures péremptoires qui auraient pu permettre d’éviter la crise, et n’étaient absolument pas prêtes à gérer cette crise», indique la plainte.

«C’est inacceptable»

Le garçon est allé au lit lundi dernier avec son demi-frère de trois ans vers 23 heures. Cette nuit, les températures ont chuté jusqu’à -12 degrés, a indiqué le Washington Post. Cristian ne s’est pas réveillé le lendemain. Il n’avait pas évoqué le moindre problème la veille, assure sa mère. L’autre enfant se sent bien.

«Ce jeune homme n’a trouvé la mort par aucune autre cause que des décisions d’entreprise», a déclaré à ABC News l’avocat de la famille, Tony Buzbee. «De nombreuses décisions ont été prises il y a fort longtemps qui ont conduit à la mort de ce jeune homme. C’est inacceptable.»

Vague de froid inhabituelle

La semaine dernière, les habitants du Texas, habitués aux températures douces, ont dû faire face à un épisode climatique extrême, avec des températures polaires et de la neige. Des millions de personnes ont été privées d’électricité, selon le site Poweroutage.us. Le 20 février, Joe Biden a déclaré l'état de catastrophe majeure dans cet État.

Selon The Hill, environ 70 personnes ont perdu la vie au Texas et dans les autres États touchés par le froid, suite aux «températures glaciales» et «conditions extrêmes».