Qui fut le meilleur Président des États-Unis? 142 historiens planchent sur le sujet

C-Span, Réseau câblé et satellite pour les affaires publiques, a publié ce 30 juin la cote de 44 anciens Présidents des États-Unis qui comprend cette année le précédent locataire de la Maison-Blanche: Donald Trump.

Selon ce document, qui ne doit pas être considéré comme une étude scientifique, souligne le média, sur le podium des meilleurs chefs d’État se trouvent Abraham Lincoln (1er), George Washington (2e) et Franklin D. Roosevelt (3e).

Donald Trump, quant à lui, figure pour la première fois dans ce classement (dont la première édition date de 2000) et occupe la 41e place… sur 44.

Dix critères

La liste a été établie sur la base des évaluations d’historiens selon 10 critères: la persuasion publique, la direction en situation de crise, la gestion économique, l’autorité morale, les relations internationales, les compétences administratives, les relations avec le Congrès, la vision et l’établissement de plans d’action, l’égalité devant la justice pour tous et l’efficacité dans le temps.

Le classement a été élaboré avec la participation de 142 historiens, et bien que M.Trump soit le 45e Président des États-Unis, il contient 44 places, Grover Cleveland étant le 22e et le 24e chef d‘État américain et n'ayant été évalué qu’une fois.

Outre Donald Trump, parmi les quatre autres anciens locataires de la Maison-Blanche toujours en vie, Barack Obama est 10e, Bill Clinton 19e, Jimmy Carter 26e et George W. Bush 29e.

Né le 1er octobre 1924, Jimmy Carter (96 ans), 39e Président américain, est le plus âgé du pays toujours en vie.

Chirac et de Gaulle en tête

En France, l’Institut français d’opinion publique (Ifop) a réalisé plusieurs sondages sur les Présidents de la Ve République les plus appréciés des Français.

Et selon son enquête publiée fin septembre 2019 dans le JDD, quelques jours après le décès de Jacques Chirac, ce dernier était considéré comme le meilleur Président de l’histoire récente du pays, à égalité avec Charles de Gaulle (30% des sondés), devant François Mitterrand (17%), Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy (à 7%), Georges Pompidou (5%), Valéry Giscard d'Estaing (3%) et François Hollande (1%).

Parmi les actes les plus marquants de la présidence Chirac, les sondés ont cité l'opposition de la France à la guerre en Irak (71%), la suppression du service militaire (41%) et le discours sur l'écologie, «notre maison qui brûle», à Johannesburg en 2002 (33%).

À travers cette enquête, les Français ont également montré leur affection pour l’homme qu’était Chirac, qualifié de «sympathique qui aimait la vie» (31%), «élu proche des Français» (27%) et «grand homme d’État» (18%).