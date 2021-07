Canada: un passeport vaccinal dès septembre au Québec

Montréal, 09/07/2021 (MAP) – L'exécutif québécois a annoncé la mise en place d’un passeport vaccinal dès le 1er septembre, pour éviter un reconfinement généralisé si une quatrième vague de COVID-19 devait survenir à l’automne.

Le passeport sera en vigueur lorsque tout le monde aura eu la possibilité de recevoir deux doses, a déclaré le ministre de la Santé, Christian Dubé.

Cette preuve vaccinale devrait prendre la forme d'un code QR transmis aux personnes pleinement vaccinées par voie électronique.

Il sera utilisé quand la possibilité d'avoir accès à deux doses de vaccin aura été offerte à toute la population québécoise âgée de 12 ans et plus, seulement s'il y a une dégradation ou un changement dans la situation épidémiologique dans un territoire donné.

Les Québécois de 12 ans et plus sont donc invités à profiter de l'été pour aller chercher leur deuxième dose afin d'éviter une détérioration de la situation épidémiologique et pour pouvoir continuer de vivre dans une nouvelle normalité.

Les avantages d'un passeport vaccinal s'ajouteront aux autres bénéfices pour les personnes adéquatement protégées, notamment éviter un isolement de 14 jours après un contact avec un cas positif.