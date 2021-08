Près de 20 élèves contaminés au Covid-19 par une enseignante non vaccinée en Californie

18 cas de Covid-19 dans une école primaire californienne… Tel est le nombre d’élèves ayant été infectés par une enseignante non vaccinée qui avait contracté le virus à son insu et continuait à travailler sans masque. La vaccination des moins de 12 ans peut devenir la prochaine étape dans la lutte contre la pandémie.

Une enseignante non vaccinée d'école primaire californienne a contaminé au Covid-19 26 personnes, dont 18 élèves, indique une étude des Centres de lutte et de prévention des maladies (CDC) publiée le 27 août.

L'enseignante était l'une des deux membres du personnel qui n'avaient pas été vaccinés dans son école primaire. Attribuant ses symptômes à des allergies, elle avait continué à travailler pendant deux jours avant de recevoir un test positif le 21 mai.

En outre, elle négligeait le port du masque pendant ses leçons malgré les exigences de l'école.

Sur 24 élèves, 12 ont été atteints du virus, notamment les huit assis aux premiers rangs. Six sur les 18 élèves d'une autre classe ont été également contaminés. Comme l’indique l’étude, le lien épidémiologique entre les deux classes «reste inconnu, mais on pense qu'il s'agit d'une interaction à l'école».

L’étude évoque également huit autres cas, dont des parents ou frères et sœurs des élèves.

L’importance de la vaccination soulignée

Les CDC ont mis en avant cette étude pour sensibiliser les écoles sur l’importance de respecter les recommandations liées à la lutte contre l’épidémie et ainsi protéger les étudiants et le personnel.

«L'introduction du virus dans la classe par une enseignante qui travaillait à l'école, alors qu'elle était à la fois symptomatique et non vaccinée et qui ne portait pas de masque lors des leçons, a entraîné des cas dans la classe, dans toute l'école et parmi les familles d'élèves et le personnel de la communauté», a déclaré Rochelle Walensky, directrice des CDC, lors d'un point de presse à la Maison-Blanche le 27 août.

«Nous savons comment protéger nos enfants à l'école. Nous avons les outils.»

Les directives des CDC pour les écoles répertorient la vaccination comme moyen clé de protection.

«La vaccination est la principale stratégie de prévention de la santé publique pour mettre fin à la pandémie de Covid-19. La promotion de la vaccination peut aider les écoles à reprendre en toute sécurité l'apprentissage en présentiel ainsi que les activités parascolaires et les sports», indiquent-ils.

Les CDC appellent les adultes à se faire vacciner pour protéger les enfants de moins de 12 ans qui ne sont pas éligibles.

La vaccination des moins de 12 ans en France

À l’approche de la rentrée le sujet sur la vaccination des moins de 12 ans reste d’actualité non seulement aux États-Unis, mais aussi en France.

Selon un sondage réalisé du 25 au 26 août par BVA pour RTL et Orange, 53% des personnes interrogées se prononcent pour leur immunisation, alors que 46% s’y opposent.

Toutefois, 63% des parents ayant des enfants de cette tranche d’âge ne sont pas favorables à cette mesure, contre 37% qui la soutiennent.

Jean-Michel Blanquer a déclaré le 19 août que la vaccination des enfants contre le Covid-19 n’était «pas d’actualité». Pourtant, cette étape n’est pas exclue.

Invité le 23 août sur France Inter, Arnaud Fontanet, épidémiologiste et membre du Conseil scientifique, a considéré qu’elle n’arriverait «pas avant pas 2022 […]. Les essais se poursuivent pour avoir les données les plus précises sur l’innocuité et la tolérance de ces vaccins sur les moins de 12 ans. C’est pour ça que nous aurons la réponse plus tard en novembre-décembre pour une vaccination en 2022».