En Californie, des célèbres séquoias géants épargnés par les flammes

Déclenché au début du mois par la foudre, le feu de forêt baptisé KNP Complex a atteint l'extrémité ouest du parc national de Sequoia, dans la Sierra Nevada, et menaçait plusieurs séquoias anciens surnommés les «Quatre gardes».

Mais les mesures prises pour les préserver, notamment l'enveloppement des troncs dans des couvertures ignifugées, ont permis de garder intacts «ces trésors nationaux», ont annoncé dimanche sur Facebook les autorités des parcs Sequoia et Kings Canyon.

Les «Quatre gardes» marquent l'entrée de la Giant Forest, une forêt connue pour héberger plus de 2.000 séquoias. Le plus célèbre d'entre eux, baptisé Général Sherman, possède une envergure de 31 mètres et s'élève à 84 mètres de hauteur.

Situé à quatre kilomètres au nord-ouest des «Quatre gardes», le Général Sherman n'avait pas été impacté par le feu à la date de vendredi, ont annoncé les autorités du parc samedi.