Il entre par effraction dans la résidence de l’empereur japonais et y passe deux heures sans se faire repérer

Samedi 2 janvier, un homme de 29 ans a été arrêté après être entré par effraction dans le palais d’Akasaka à Tokyo, lequel abrite la famille impériale, rapporte l’AFP ce dimanche, confirmant une information de Fuji News Network. Il a été attrapé par la garde impériale à proximité de la résidence de la princesse Yuriko, grand-tante de l’empereur Naruhito.

Le suspect, dont l’identité n’a pas été dévoilée, a indiqué être entré par la maison d’hôte adjacente, laquelle n’était pas gardée à ce moment-là. Il a été repéré environ deux heures après et placé en garde à vue.

«Je voulais rencontrer des membres de la famille impériale», a-t-il déclaré à la police. Il n’a toutefois pas été confirmé si l’individu était vraiment entré en contact avec eux, le média ayant simplement indiqué que «personne n’avait été blessé lors de l’incident».

L’affaire n’a pour l’heure pas été commentée par l’Agence de la Maison impériale. Un intrus était déjà parvenu à entrer dans le palais en mai 2020, en traversant à la nage les douves puis en escaladant le mur extérieur.

Message de l’empereur

L’empereur Naruhito, 60 ans, est monté sur le trône du chrysanthème le 1er mai 2019, lorsque son père Akihito a abdiqué. Vendredi 31 décembre, pour leurs traditionnels vœux du Nouvel An, lui et sa femme Masako se sont adressés pour la première fois à la nation via un message vidéo afin de ne pas provoquer de rassemblement alors que le pays fait face à une troisième vague de coronavirus.