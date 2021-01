Un séisme de magnitude 7 frappe les Philippines

Un tremblement de terre de magnitude 7,0 a été enregistré ce jeudi 21 janvier, à 12h23 UTC, à 211,5 km au sud-est de la ville philippine de Pondaguitan, a déclaré l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS).

Selon l'USGS, le foyer du séisme se trouvait à 95,8 kilomètres de profondeur.

Le Centre sismologique euro-méditerranéen (CSEM) parle quant à lui d'un séisme de magnitude 7,1.

​Selon le CSEM, l'hypocentre du tremblement de terre était situé à une profondeur de 114 kilomètres.

Il n'y a pas de menace de tsunami suite à ce séisme, a déclaré l'Institut de volcanologie et de sismologie des Philippines (Phivolcs) dans un communiqué.

Les secousses, qui ont été ressenties à plus de 300 km de l'épicentre, ont duré près d'une minute, ressort-il des témoignages publiés sur le site du CSEM. Un habitant de Davao, une ville de 1,2 million d'habitants située à 315 km au nord-ouest de l'épicentre, a indiqué que tout le monde s'était précipité dehors.

Sept séismes d'une magnitude supérieure à 8,0 ainsi que 250 mesurés à plus de 7 ont eu lieu dans la zone, rappelle l'USGS. Les plus récents de ces tremblements de terre ont été enregistrés en janvier 1995 à Kobe, au Japon, et en septembre 1999 à Chichi, à Taïwan, faisant respectivement 6.400 et 2.500 morts.

Détails à suivre