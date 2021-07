Inde: Au moins 90 morts dans des intempéries dans l'ouest

Au moins 90 personnes ont péri et près de 70 autres sont portées disparues dans des glissements de terrain et inondations ayant frappé vendredi, l'Etat indien de Maharashtra (ouest).

Raigad, le district le plus touché, a signalé 60 décès dans trois glissements de terrain, dont 49 victimes dans le village de Taliye à Mahad Taluka, font savoir les autorités indiennes.

Plus de 24 heures de pluies

Plus de 24 heures de très fortes précipitations ont fait sortir de son lit le fleuve Vashishti. Des quartiers de la localité de Chiplun, à 250 km de Bombay, étaient noyés sous 3,5 mètres d'eau.

La marine et l'armée de l'air sont intervenues pour venir en aide à des milliers de personnes affectées par des inondations. Mais les opérations de secours sont compliquées notamment par des glissements de terrain qui ont coupé plusieurs routes, en particulier l'autoroute entre Bombay et Goa.

Le gouvernement local de Maharsahtra, qui abrite la capitale économique de Bombay, avait demandé une assistance supplémentaire aux forces de défense pour mener des opérations de secours et de sauvetage dans les districts lourdement touchés par les inondations.

Par ailleurs, le ministre en chef du Maharashtra, Uddhav Thackeray, a annoncé le versement d'une indemnité à de 6.700 dollars pour les proches d'une victime décédée dans les incidents liés aux inondations.

Le département météorologique indien a placé plusieurs régions de l'État en alerte rouge, mettant en garde contre de fortes pluies qui devraient se poursuivre dans les prochains jours.

La grande mousson de juin à septembre est cruciale pour la vie et l'agriculture du sous-continent indien, mais cause chaque année d'importants dégâts et fait des centaines de morts dans cette région du monde qui héberge un cinquième de l'humanité.