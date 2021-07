Philippines: 13 millions de personnes reconfinées en raison de la flambée des contaminations

Les Philippines se préparent à reconfiner 13 millions de personnes de la région de la capitale Manille dès la semaine prochaine, a annoncé vendredi le gouvernement, dans le but de contenir une recrudescence des cas liés au variant Delta du Covid-19.

Les experts avaient averti qu'une vague de contaminations liées à ce variant très contagieux pourrait submerger les hôpitaux dans les prochaines semaines si les mesures de restrictions n'étaient pas drastiquement renforcées dans la capitale.

«Nous nous devions de prendre cette décision difficile pour sauver davantage de vies», a déclaré à la télévision officielle le porte-parole de la présidence, Harry Roque.

Les Philippines ont enregistré plus de 1,5 million de contaminations au Covid-19, ce qui en fait le second pays d'Asie du sud-est le plus touché, dont près de 28.000 décès depuis le début de la pandémie.

Plus de 200 contaminations au variant Delta ont été confirmées à ce jour aux Philippines, pour la plupart des cas locaux.

Le pays peine à vacciner sa population en raison de difficultés d'approvisionnement et de problèmes logistiques. Seulement 7,8 millions de personnes (7% de la population) ont déjà reçu deux doses de vaccin.