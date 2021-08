Covid-19: l'Inde approuve le vaccin Johnson & Johnson

"Cette décision devrait renforcer les efforts de lutte contre la pandémie en Inde", a indiqué le ministre de la Santé, Mansukh Mandaviya.

Outre le vaccin à dose unique de Johnson & Johnson, quatre autres vaccins sont déjà approuvés pour "une utilisation d'urgence" à savoir Covishield d'AstraZeneca, Spoutnik V, Moderna et le vaccin local de Covaxin.

Le pays de 1,3 milliard d'habitants a franchi vendredi, le cap des 500 millions de doses de vaccins administrées contre la Covid-19. Un total de 390 millions de personne ont reçu leurs premières doses, alors que plus de 110 millions ont été entièrement vaccinées, a fait savoir le ministère indien dans un communiqué.

La campagne de vaccination en Inde a été lancée le 16 janvier dernier avec une priorité accordée aux agents de santé et aux travailleurs de première ligne.

Le pays, où moins 200.000 personnes sont mortes lors d'une vague virulente en avril et mai derniers, met les bouchées doubles pour atteindre l'immunité collective et éviter une troisième vague de Covid-19.

L'Inde reste le deuxième pays le plus touché par la Covid-19 après les Etats-Unis, avec plus de 32 millions de cas confirmés et 427.000 décès depuis le début de la pandémie.