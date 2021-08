Pakistan: au moins 2 policiers tués et une dizaine de blessés dans une explosion

Au moins deux policiers ont été tués et une dizaine de personnes blessées dimanche soir dans une explosion dans la ville de Quetta, dans le sud-ouest du Pakistan.

"Au moins onze personnes, dont six policiers, avaient été blessées dans une explosion survenue près du quartier d'Unity Chowk à Quetta, le chef-lieu de la province du Baloutchistan", ont indiqué des responsables de la police à la presse locale.

L'explosion s'est produite sur le passage d'un véhicule de police qui effectuait une patrouille de routine, précise-t-on, relevant que les explosifs avaient été fixés sur une moto, et que le véhicule de police était explicitement visé par cette attaque.

Les forces de sécurité et les secouristes se sont précipitées sur les lieux, et ont transféré les blessés à l'hôpital civil le plus proche.