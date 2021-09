Afghanistan: manifestations à Kandahar contre des expulsions ordonnées par les taliban

Les manifestants se sont rassemblés devant la maison du gouverneur à Kandahar pour protester contre l'expulsion programmée d'environ 3.000 familles, selon l'ancien fonctionnaire du gouvernement témoin des événements.

Des images diffusées par les médias locaux ont montré une foule bloquant une route de la ville.

Le quartier concerné est principalement occupé par des familles de généraux de l'armée à la retraite et d'autres membres des forces de sécurité afghanes.

Les familles, dont certaines vivaient dans le quartier depuis près de 30 ans, ont reçu trois jours pour quitter les lieux, a déclaré le fonctionnaire.

Les porte-parole des taliban* n'ont pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Des manifestations sporadiques contre les taliban*, qui ont pris le pouvoir en Afghanistan il y a près d'un mois, se sont parfois terminées par des affrontements meurtriers, bien qu'aucune violence n'ait été signalée mardi.

Les dirigeants taliban* ont promis d'enquêter sur tous les cas d'abus, mais ont ordonné aux manifestants de demander une autorisation préalable avant tout rassemblement.

Les Nations unies ont accusé vendredi les taliban* au pouvoir de recourir de plus en plus à la violence pour réprimer les manifestations, évoquant des tirs à balles réelles et l'usage de bâtons et de fouets qui ont fait au moins quatre morts.

*Organisation terroriste interdite en Russie