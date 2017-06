Six vaisseaux spatiaux extraterrestres filmés dans le ciel de Hollywood (vidéo)

Un habitant de Los Angeles est parvenu à détecter et filmer six objets volants non identifiés s'arrêtant au-dessus du nord d'Hollywood. Il a partagé cette vidéo surprenante sur sa page Facebook.

«Au début j'ai tenté d'identifier ces objets, car il y a deux aéroports non loin de chez moi. Ce n'étaient ni des hélicoptères civils ni ceux de la police. Il ne s'agissait pas non plus d'un feu d'artifice ou d'un spectacle son et lumière, a-t-il indiqué.

Selon l'auteur de la vidéo, il a remarqué ces objets en sortant de sa voiture qu'il venait de garer. Six objets ont clignoté dans le ciel sans produire aucun bruit. Au bout d'environ trois minutes, ils ont disparu.

«Cela ressemblait énormément à un effet de téléportation comme dans des films de science-fiction», a souligné le témoin.

L'homme a confié qu'il s'intéressait aux vaisseaux spatiaux extraterrestres depuis longtemps et qu'il les a déjà vus plusieurs fois sans pourtant jamais disposer de preuves confirmant leur existence.

Si personne ne met en doute la vidéo filmée par cet habitant de Los Angeles, gardons à l'esprit qu'il existe une très longue liste de canulars avec des Ovnis.

