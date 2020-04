Le Canada ripostera-t-il à l’arrêt des exportations de masques américains?

Lors d’un point de presse ce samedi 4 avril, Justin Trudeau a expliqué que le Canada n’appliquerait pas de mesures de rétorsions, après la décision des États-Unis de limiter leurs exportations de masques N95. Le Premier ministre a en particulier exclu une limitation des exportations canadiennes, arguant que les économies des deux pays frontaliers étaient connectées et appelant au contraire à «maintenir cette relation étroite extraordinaire».

«Nous travaillons avec l'administration américaine, pour nous assurer qu'ils comprennent que les biens et services essentiels à nos deux pays doivent transiter dans les deux sens à travers la frontière, il n'est pas dans notre intérêt de limiter ce flux», a-t-il déclaré devant les caméras.

Justin Trudeau a également affirmé qu’il parlerait avec le Président Trump dans les prochains jours.

De prochaines livraisons de masques chinois

Ce vendredi 3 avril, l’entreprise américaine 3M a annoncé dans un communiqué mettre fin à ses exportations de masques N95 vers le Canada, sur la demande de l’administration américaine.

Pour tenter de pallier à ce manque, Justin Trudeau a indiqué qu’une cargaison de plusieurs millions de masques en provenance de Chine serait livrée dans les prochaines 48 heures. Cette livraison doit en particulier répondre au besoin du Québec, a encore précisé le Premier ministre dans son point de presse.

Ce samedi 4 avril, les autorités sanitaires canadiennes annonçaient 12.938 cas détectés sur l’ensemble du territoire, pour 214 décès. Les provinces de l’Ontario et du Québec sont les plus sévèrement touchées, avec respectivement 94 et 61 décès.