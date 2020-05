«Ça va bien aller»? Face à la progression du Covid-19 au Québec, le slogan sonne de plus en plus faux

Avec la moitié des cas d’infection de l’ensemble du pays, le Québec est la province du Canada la plus touchée par le Covid-19. Montréal est même devenue l’un des épicentres de la pandémie en Amérique du Nord. Les Québécois étaient entrés dans la crise avec optimisme, mais des signes d’inquiétude se font de plus en plus sentir. Compte rendu.