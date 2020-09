Le premier Premier ministre déboulonné: le Canada en pleine guerre de la mémoire

Au Canada, le déboulonnage par des manifestants d’une statue de l’un des pères fondateurs de la fédération est au cœur de l’actualité. Accusé, entre autres, de racisme envers les Autochtones et de s’être opposé à l’immigration chinoise et noire, John A. Macdonald pourrait devenir le symbole d’un pays plus divisé qu’il n’y paraît. Analyse.