Le Canada se défend après les reproches sur des doses de vaccins prises aux pays les plus pauvres

«Lorsque les pays riches investissent dans le Covax [axe de travail pour accélérer l'accès aux outils de lutte contre le Covid-19, ndlr], la moitié de ce financement sert à obtenir des doses chez eux», rappelle M.Trudeau lors d'une conférence de presse, en réponse aux critiques de l'opposition et d'ONG comme Oxfam.

«En d'autres termes, notre contribution a toujours été destinée à permettre aux Canadiens d'avoir accès à des doses de vaccin ainsi qu'à soutenir les pays à faible revenu», explique le Premier ministre, sous pression en raison des retards de livraison des vaccins de Pfizer-BioNTech et Moderna, importés d'Europe.

Qui doit recevoir ces doses

Le dispositif onusien, destiné à assurer le partage équitable de vaccins anti-Covid, a publié mercredi sa liste des premiers bénéficiaires et la quantité de vaccins qu'ils obtiendront jusqu'en juin.

Quelque 145 pays et territoires doivent recevoir des doses pour couvrir 3,3% de leur population totale.

Les pays qui recevront le plus grand nombre de doses au cours de ce semestre sont des pays en développement ou émergents, comme le Bangladesh, l'Inde, le Pakistan ou le Nigeria, mais un petit nombre de pays riches en obtiendront aussi, comme la Corée du Sud, le Canada ou la Nouvelle-Zélande.

Par le biais du Covax, le Canada doit recevoir 1,9 million de doses du vaccin AstraZeneca d'ici la fin juin et après son approbation dans ce pays.

Ceci en plus des 20 millions de doses que le Canada a commandées directement auprès de ce groupe.

«Le Canada s'est engagé à veiller à ce que le reste du monde ne soit pas laissé pour compte en matière de vaccination», souligne M.Trudeau qui répète à chaque conférence de presse que le Canada est l'un des pays qui ont précommandé le plus de vaccins au monde par rapport à leur population.

Campagne de vaccination au Canada

Ottawa a commandé et pris des options sur plus de 400 millions de doses de vaccins auprès de sept entreprises pharmaceutiques, plus que suffisamment pour vacciner les 38 millions de Canadiens.

À ce jour, un million de Canadiens ont reçu la première des deux doses requises de ces deux vaccins. Moins de 120.000 ont reçu les deux doses.

M.Trudeau a promis que tous les Canadiens qui le souhaitent pourront être vaccinés d'ici septembre.