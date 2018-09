Chasse aux «médias de propagande»: la France pourrait refuser d’accréditer Sputnik et RT

Les journalistes de Sputnik et de RT ne doivent pas être accrédités et invités aux conférences de presse réservées aux journalistes, suggèrent les auteurs d’un récent rapport rédigé par un groupe interministériel français. Cette proposition s’inscrit dans le cadre de la campagne contre ces deux médias russes menée par les autorités françaises.

Un rapport intitulé «Les manipulations de l'information: un défi pour nos démocraties» a été publié mardi par le Centre d'analyse, de prévision et de stratégie (CAPS) du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire (IRSEM) du ministère des Armées. Ce document propose de ne pas accréditer les journalistes de Sputnik et de la chaîne russe RT qui, selon les auteurs du rapport, ne sont pourtant «que les équivalents russes des grands médias occidentaux».