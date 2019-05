Loiseau en perte de vitesse, Macron à la rescousse dans la campagne européenne LREM

Appel à témoin: où est donc passer le portrait de Nathalie Loiseau sur les affiches de campagnes pour les élections européennes? La tête de liste LREM n’apparaît pas sur les nouvelles affiches de campagne de son parti. Et pour cause, elle a été remplacée par Emmanuel Macron. Du côté de La République en marche, on affirme que cette affiche tirée à 60.000 exemplaires (contre des millions pour la version officielle sur laquelle apparaissait Nathalie Loiseau), est une initiative des militants. Benoît Hamon, chef de file du mouvement Génération.s, s’était d’ailleurs insurgé au micro de CNews contre cette «compétition non équitable».

Si la présence d’Emmanuel Macron sur des affiches de campagne atteste d’une perte de vitesse de la tête de liste LREM, elle a aussi été sujette à quelques fausses informations. En effet, la députée LFI Mathilde Panot a écrit dans un tweet que «cela ne s’est jamais vu dans l’histoire de la Ve République. Détournement scandaleux de la fonction présidentielle». Pourtant, avant lui, Nicolas Sarkozy ornait déjà une affiche de campagne européenne de l’UMP en 2009.

