Cannabis récréatif: la question de sa légalisation de nouveau au cœur des débats

Vers une légalisation du cannabis en France? «Marie-Jeanne» s’invite de nouveau dans les débats. Publiée dans l’Obs, une tribune signée par 70 personnalités — dont les deux anciennes têtes de liste aux européennes 2019 Yannick Jadot (EELV) et Raphaël Glucksman (Place publique) — qui «veulent en finir avec le statu quo». Selon eux, «la France doit légaliser le cannabis, qu’il soit utilisé à des fins thérapeutiques comme récréatives, pour les consommateurs de plus de 18 ans». En effet, ils dénoncent notamment le fait qu’«avec la législation la plus répressive d’Europe, la France a les pires résultats européens en matière de consommation: les jeunes fument beaucoup et très tôt.»

François-Michel Lambert, député des Bouches-du-Rhône, a proposé une loi en ce sens. Cosignée par 22 députés de quatre groupes politiques, dont des «marcheurs», le projet de loi espère mettre en place une «légalisation contrôlée» du cannabis. Et pour mieux encadrer sa vente, la distribution pourrait être confiée aux buralistes.