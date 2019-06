Bien-être animal: les images choquantes des vaches «à hublot»

L’association L214 a dévoilé une vidéo-choc dénonçant les conditions de vie des animaux dans une ferme expérimentale située dans la Sarthe. Sur ces images tournées en caméra cachée, on y découvre des vaches équipées de «hublot» permettant aux vétérinaires d’accéder à leur estomac. Bruno Marty, caricaturiste pour Sputnik, dénonce cette pratique.

Des images choquantes. L’ONG de défense des animaux L214 a publié une nouvelle vidéo dénonçant les conditions de vie des animaux dans la ferme expérimentale de Sourches, à Saint-Symphorien (Sarthe). Sur ces images sidérantes, filmées en caméra cachée et commentées par le présentateur de télévision Nagui, on découvre notamment des vaches au flanc perforé, équipées de «hublot». Cette technique inventée au XIXe siècle permet d’accéder au rumen, l’un des quatre estomacs de l’animal. L’objectif de cette opération? Optimiser la performance et la productivité des animaux.

Si L214 déplore ce type d’expérimentation, Brune Poirson, secrétaire d’État à la transition écologique s’accorde à dire que «c’est choquant», mais estime que «ce sont des pratiques scientifiques et qui ne font pas souffrir l’animal. On en est sûr, car on sait mesurer le stress chez les animaux», a-t-elle déclaré sur la chaîne Public Sénat.

Cette caricature n’engage que la responsabilité du dessinateur.