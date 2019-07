BD sur «l’affaire Benalla»? L’homme qui ment plus vite que son ombre

«L’affaire Benalla», qui a secoué le gouvernement et tenu en haleine les Français depuis plus d’un an, aura le droit à sa version bande dessinée, selon le JDD. L’hebdomadaire explique que ce sont les journalistes du Monde Ariane Chemin et François Krug, qui ont dévoilé l’affaire Benalla au grand public, qui seraient derrière ce projet, avec le soutien de La Revue dessinée et des Éditions du Seuil.

La bande dessinée devrait sortir à l’automne 2019, a précisé le Journal du dimanche.

Cette caricature n’engage que la responsabilité du dessinateur.