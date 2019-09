«Antivax»: à New York, les enfants non vaccinés sont désormais bannis des écoles

Après de nombreux cas de rougeole recensés dans l’État de New York, les autorités ont décidé de sévir en interdisant l’accès aux écoles aux enfants non vaccinés. Bruno Marty, caricaturiste pour Sputnik, imagine les conséquences d’une telle mesure.

Confronté à la pire épidémie de rougeole depuis 1994, avec 75 cas recensés en mai dernier (839 aux USA), l’État de New York a décidé de prendre les choses en main. L’accès aux écoles publiques et privées, aux écoles paroissiales ou encore aux crèches est désormais interdit aux enfants non vaccinés. Le porte-parole de l’État de New York dans une déclaration à BuzzFeed a expliqué que «les écoles sont tenues d’exclure les élèves qui ne respectent pas la loi». Ainsi, les établissements qui ne respecteront pas cette consigne risquent une amende de 2.000 dollars.

Une décision qui s’explique par le flou juridique qui entourait l’obligation vaccinale. En effet, avant la loi promulguée en juin dernier, si la vaccination contre la rougeole, la rubéole et les oreillons était obligatoire pour inscrire son enfant à l’école, il était possible d’en être exempté pour des raisons religieuses. Une faille où pouvaient s’engouffrer les parents «antivax».

