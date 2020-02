Le Coronavirus provoque une pénurie de masques dans les pharmacies

Le coronavirus COVID-19 continue de faire des victimes. Plus de 80.000 personnes, dont 17 en France ont attrapé le virus et plus de 2.700 personnes en sont mortes, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et les autorités chinoises. Si le taux de mortalité est pour le moment faible comparé au taux de guérison (30.000 cas), l’inquiétude gagne les populations. En témoigne la pénurie de masques de protection qui frappe les pharmacies françaises et les prix qui s’envolent en ligne, notamment sur Amazon.

En effet, comme l’explique Raphaël Grably, journaliste chez BFM, les deux références de masques chirurgicaux les mieux vendus sur le site sont respectivement passées de 15,54 euros à 35,50 euros (+ 130%) et de 1,73 euro à 18,73 euros (+1.000%).

Coronavirus: explosion des prix des masques chirurgicaux sur Amazon.



Exemple avec les deux best-seller du site, depuis la multiplication des cas en Italie.



1/ De 15,54€ à 35,50€ (+130%)

2/ De 1,73€ à 18,73€ (+1000%) pic.twitter.com/YkZ9c2OFbp — Raphael Grably (@GrablyR) February 26, 2020​

À noter que les masques chirurgicaux ne sont pas efficaces. Seuls les masques de type FFP2 garantissent une protection efficace, car ils filtrent jusqu’à 95% des bactéries et autres virus.

Cette caricature n’engage que la responsabilité du dessinateur.