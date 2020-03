Donald Trump minimise le coronavirus, puis change d’avis

Un retournement de veste. Alors que Donald Trump tentait, il y a quelques jours, de minimiser l’épidémie de coronavirus en déclarant notamment sur Twitter que: «l’année dernière, 37.000 Américains sont morts d’une simple grippe. C’est une moyenne entre 27.000 et 70.000 par an. Rien n’est fermé, la vie et l’économie suivent leur cours. Actuellement, il y a 546 cas confirmés de coronavirus, avec 22 morts. Réfléchissez-y», Le Président américain semble avoir complètement changé de point de vue. Et pour cause, Donald Trump a annoncé qu’à compter de vendredi 13 mars, tous les voyages depuis l’Europe (espace Schengen uniquement) vers les États-Unis seraient suspendus.

Selon la carte interactive réalisée par l’université Johns Hopkins, aux États-Unis au 11 mars, on dénombrait 1.039 cas confirmés et 29 décès.

