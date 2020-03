Comparé à la gestion de la grippe H1N1, le gouvernement a-t-il fait l’autruche face au Covid-19?

La comparaison est cruelle. Alors que l’épidémie de coronavirus continue de prendre de l’ampleur, l’interview donné par François Fillon sur sa gestion de la grippe H1N1, avec Roselyne Bachelot en 2009, met en évidence les défaillances du gouvernement actuel.

Et pour cause, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, l’ancien Premier ministre avait décidé, en prévision d’une épidémie, de se préparer au maximum. À cette époque, la France comptait 94 millions de doses de vaccins et 1,7 milliard de masques. Début 2020, lors de l’apparition du coronavirus, il n’y avait plus que 150 millions de ces derniers.

«On a arbitré en se disant qu’on nous reprocherait beaucoup plus une catastrophe sanitaire qu’une erreur sur le nombre de vaccins commandés. C’est le rôle du politique par rapport aux scientifiques de trancher», a indiqué François Fillon au Figaro.

Cette caricature n’engage que la responsabilité du dessinateur.