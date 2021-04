Pfizer s'offre un pourboire et juge une troisième dose de vaccin anti-Covid «probablement» nécessaire

Le bras des personnes vaccinées par le vaccin Pfizer va-t-il bientôt ressembler à un terrain de golf?

C'est ce que l'on peut craindre après les déclarations d'Albert Bourla, président-directeur général de Pfizer. «Une hypothèse vraisemblable est qu’une troisième dose sera probablement nécessaire, entre six mois et douze mois, et à partir de là, il y aura une vaccination à nouveau chaque année».

Si Jésus multipliait les pains, le patron du géant pharmaceutique américain semble vouloir multiplier les doses, les commandes et au final... les bénéfices. Un véritable miracle... économique.

Cette caricature n’engage que la responsabilité du dessinateur.