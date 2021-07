Au nom du père, du fils et du pass sanitaire!

Voilà une étrange «divinité» qui s'invitera dans les mariages français. Le pass sanitaire, qui s'étendra progressivement à de nombreux lieux comme les restaurants, les cafés ou encore les transports, n'épargnera pas non plus les mariages, a indiqué le ministre de la Santé. La mesure ne devrait cependant concerner que les mariages se tenant dans les établissement recevant du public. Masques et gestes barrières devront également être de la fête, comme l'indique le protocole sanitaire.



Si les mariages se déroulaient auparavant sous l'oeil du seigneur, ils pourraient bien se dérouler désormais sous l'oeil... de Big Brother!



Cette caricature n’engage que la responsabilité du dessinateur.