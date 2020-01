Christopher Dubais, reconversion durable

Commencer sa vie dans l’industrie pharmaceutique, travailler près de 20 ans dans la finance à Londres et à Paris pour ensuite créer une entreprise spécialisée dans les véhicules électriques et responsables, voilà une reconversion comme on aimerait en voir plus souvent.

Au micro de «Comment tu t’appelles?», Christopher Dubais prend le temps de nous expliquer sa vision et le fonctionnement de son entreprise. L’objectif est rapidement posé: combattre deux des pollutions les plus importantes de nos agglomérations modernes, le bruit et le CO2.

Des voiturettes pour personnes à mobilité réduite de ses débuts aux camions, trains et mêmes bateaux électriques, Mobilité +, n’étant pas fabriquant, fait le tour du monde afin de chercher ce qui se fait de mieux en termes de technologies électriques.

Loin des acteurs internationaux aux parcs pharaoniques, nous découvrons surtout une entreprise à taille humaine qui, comme des millions d’autres initiatives –parfois étatiques, souvent privées– tentent d’apporter leur pierre à l’édifice de responsabilité qu’il nous faut tous participer à construire. Nous parlerons aussi de ces localités, en France et ailleurs, convaincues de la nécessité de trouver des alternatives à nos modes de déplacement. Une émission, osons le dire, d’utilité publique.

«Ça n’est plus du tout une vue de l’esprit. Au début, on parlait d’un “truc de bobos”, mais des pays très avancés comme la Grande-Bretagne ou des pays scandinaves ont démontré que des villes entières pouvaient être progressivement en autarcie en termes de dépenses énergétiques.»