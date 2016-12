«L'armée US est puissante, mais la Russie est plus forte que tout agresseur»

« Nous avons parachevé un grand travail dans le domaine de la modernisation des arsenaux nucléaires. (…) Nous agissons en stricte conformité avec les accords internationaux lors du développement du potentiel nucléaire », a expliqué le président.

Il s'est en outre dit étonné de la manière dont les États-Unis avaient réagi face à son assertion que la Russie était plus forte que les agresseurs potentiels.

Selon le président, la Russie ne nie pas que les forces armées américaines soient puissantes, toutefois, les russes sont plus fortes que tout agresseur potentiel.

« J'ai été étonné par les propos tenus par les représentants de l'administration (américaine, ndlr) actuelle qui ont commencé à prouver que les Forces armées américaines étaient les plus puissantes au monde. Nul ne le nie », a souligné le leader russe.

La 12ème grande conférence de presse annuelle du président russe se tient le 23 décembre 2016 à Moscou. Vladimir Poutine répond aux questions de plus de 1 430 journalistes russes et étrangers, un nombre record. La tradition de tenir une grande conférence de presse annuelle du chef d'État russe se poursuit depuis 2001.

