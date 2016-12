Les nouveaux «joujoux» de l’armée US pour contrer la Russie

L'armée américaine possède dorénavant les premiers prototypes du blindé Stryker à puissance de feu augmentée, annonce le site Scout Warrior.

Le nouveau modèle répond au petit nom de Dragoon. Ce véhicule blindé de transport de troupes est doté d'un canon automatique de 30 mm qui remplace la mitrailleuse lourde. Dragoon sera en mesure de tirer plus loin et avec une vitesse et une puissance de feu supérieures à l'appareil précédent.

© AFP 2016 Vasily Maximov Les nouveaux blindés russes seront «invisibles»

Le canon a montré ses capacités lors d'essais sur base de Fort Benning. Il est ainsi capable de tirer avec une grande précision à une distance de trois kilomètres. Les militaires soulignent également que le canon possède une plus grande précision de tir que la mitrailleuse.

Le véhicule blindé de transport de troupes Stryker a été conçu pour les brigades d'infanterie qui interviennent souvent avant les autres troupes et restent sans aucun appui-feu lorsque les routes sont inaccessibles aux chars de type Abrams ou aux véhicules blindés de transport de troupes Bradley.

Les militaires américains haut placés ne disent pas ouvertement que l'appareil en question est destiné directement à contrer « l'agression russe », mais indiquent cependant de manière claire à qui s'adresse ce « message », précise l'expert de Scout Guerrier Chris Osborne.

Selon lui, une étude de la société RAND a prouvé que l'armée russe était capable d'atteindre les Etats baltes en seulement 60 heures, la région étant remplie de troupes de l'Otan.

« Compte tenu de ce scénario, il est facile de supposer que le Pentagone et l'Alliance préparent une série de mesures visant à renforcer leurs positions en Europe », a expliqué M. Osborne.

Le vice chef d'Etat-major de l'armée de terre américaine Daniel Allyn a auparavant indiqué que les véhicules blindés à puissance de feu augmentée avaient été développés pour faire face efficacement aux analogues russes.

Il faisait évidemment référence aux véhicules blindés de transport de troupes présentés lors de la parade de la Victoire du 9 mai 2015 : le véhicule de combat d'infanterie lourd T-15 avec une plateforme Armata intégrée et le véhicule de combat d'infanterie Kourganets possédant un canon automatique de 30 mm.

