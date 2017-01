L'armée russe se dotera de drones embarquables

© RIA Novosti. Grigoriy Sisoev L’Algérie reçoit huit chasseurs Su-30MKI russes

La conception de drones embarquables sera lancée prochainement pour l'aviation navale de la marine russe, a déclaré le général de brigade Igor Kozhine, commandant de l'aviation navale.

« La recherche et le développement concernant la création de drones embarquables figurent parmi les tâches les plus prometteuses pour les bureaux d'études », a déclaré le général de brigade, sans préciser les délais.

Il a en outre souligné que l'aviation navale russe serait bientôt modernisée. Les appareils actuellement en service seront ainsi remplacés par des complexes beaucoup plus modernes.

« Entre 2017 et 2020, des chasseurs MiG-29K et MiG-29KUB seront mis en service. De plus, de nouveaux hélicoptères d'attaque seront introduits. Les Ka-29 seront remplacés par des complexes modernes Ka-52K "Katran" », a déclaré M. Kozhine.

Environ 100 appareils seront mis en service au sein de l'aviation navale d'ici 2020, a fait savoir le commandant de l'aviation navale.

Auparavant, les médias avaient annoncé qu'en 2016 plus de 10 avions de différents classes et 20 hélicoptères embarquables Ka-27 seraient mis en service.

