L'armée russe a surveillé 930 objets en orbite en 2016

Le Centre principal du renseignement spatial au sein des Forces aérospatiales russes a surveillé environ 930 objets spatiaux évoluant en orbite en 2016. Une attention particulière a été accordée aux systèmes étrangers déployés sur orbite, lit-on dans un communiqué du ministère russe de la Défense.

« L'année dernière, les spécialistes du Centre principal du renseignement spatial ont réalisé environ 2 000 missions spéciales visant à surveiller les changements survenant dans l'environnement spatial. Pendant ces travaux, ils ont détecté environ 930 objets spatiaux », souligne le ministère.

Les forces aérospatiales ont également contrôlé la mise sur orbite d'environ 300 engins spatiaux, et prévu et surveillé le retrait de 315 objets spatiaux.

© Sputnik. Alexei Kudenko Armée russe: réarmement intensif pour le Groupe militaire sud

Ils ont également émis 12 avertissements concernant le rapprochement dangereux entre des objets spatiaux et des engins spatiaux russes.

« Les spécialistes du centre ont prêté une attention particulière aux systèmes spatiaux étrangers et ont réalisé des expériences avec des engins spatiaux étrangers en orbite.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».