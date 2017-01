La flotte du Pacifique bientôt dotée d’une corvette multirôle

« A l'heure actuelle, le navire subit des tests sous le contrôle des spécialistes de la flotte du Pacifique en matière d'armement, de communication, de défense aérienne, de lutte électronique et d'autres domaines encore », a annoncé mardi aux journalistes le service de presse de la région militaire Est.

© Flickr/ Rob Schleiffert La Marine russe recevra huit hélicoptères Ka-27M modernisés

La corvette Soverchennyi (projet 20380) est un patrouilleur multirôle de la zone côtière armé de missiles guidés et destiné à la lutte contre des navires de surface et des sous-marin ennemis, ainsi qu'à l'appui d'artillerie des forces de débarquement.

Elle est dotée de huit missiles antinavire X-35 d'une portée de 250 km capables de détruire un destroyer ou mettre hors service un croiseur.

La corvette a plus de 100 m de long et déplace 2 220 tonnes. Elle a un rayon d'action de 4 000 milles. Outre les missiles X-35, elle est armée d'un système de missiles antiaériens Redoute, de torpilles, de mitrailleuses et de lance-grenades. Le navire embarque un puissant arsenal de radars et d'équipements électroniques. Un spot d'appontage et un hangar pour un hélicoptère Ka-27 de lutte anti-sous-marine sont aménagés à la poupe.

© Photo. The Northern Fleet Pourquoi avoir peur de la Marine russe?

Le navire embarque 100 hommes d'équipage. Sa vitesse maximale est de 27 nœuds.

