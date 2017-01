Le Vietnam et Moscou protégés par les mêmes missiles?

Le Vietnam est très intéressé par le système de missiles de la défense antiaérienne russe S-400 Triumph. Selon des médias vietnamiens, le ministère de la Défense de la République négocie déjà avec la Russie au sujet de l'achat éventuel de ce système.

La Russie est le plus vieux partenaire du Vietnam, un partenaire principal et fiable dans le domaine de la coopération militaro-technique, selon le colonel de l'armée populaire vietnamienne Nguyen Khac Nguet dans une entretien à Sputnik.

« Pendant de nombreuses décennies, le Vietnam et la Russie ont maintenu une coopération militaro-technique étroite et efficace. Dans ce domaine, la Russie est le principal partenaire du Vietnam, considéré comme le plus important et le plus fiable », a déclaré M. Nguyen.

Le colonel a noté que l'armée vietnamienne avait une grande expérience (depuis la guerre du Vietnam) de l'utilisation des missiles russes et soviétiques.

Durant l'été 1965, pendant la guerre avec les États-Unis, l'armée vietnamienne a utilisé les systèmes de missiles anti-aériens soviétiques Dvina. À l'aide de cette arme, 1 300 avions américains ont été abattus, y compris 54 bombardiers stratégiques B-52.

« L'armement russe, comme il a été prouvé au cours des deux guerres de résistance de notre peuple contre les agresseurs étrangers, correspondent à la stratégie et à la tactique de l'Armée populaire du Vietnam », a souligné le colonel.

Actuellement, les Vietnamiens ont remplacé les missiles soviétiques obsolètes par des systèmes de défense antiaérienne modernes russes tels que le Tor, le Buk et le S-300. Le Vietnam a également mis en service des missiles air-air russes R-73 et des missiles air-surface H-59MK et H-35 Uran.

Les côtes du Vietnam sont protégées par les systèmes côtiers mobiles Bastion, produits en Russie et armés par des missiles antinavires intelligents Yakhont. Chacun de ces systèmes protège plus de six kilomètres du littoral et contrôle la superficie des eaux de 200 000 kilomètres carrés.

Le Vietnam a également acheté des missiles de croisière russes Kalibr, produits en Russie, lesquels constitueront l'armement principal des sous-marins vietnamiens et des frégates, et des patrouilleurs de la Molniya, construits au Vietnam sous licence russe.

Les missiles de croisière Kalibr sont devenus célèbres le 7 octobre 2015, lorsque l'armée russe les a lancés depuis ses navires dans la mer Caspienne. Les missiles ont survolé 1 500 kilomètres et ont porté un coup puissant et précis aux positions du groupe terroriste Daech en Syrie, ayant atteint toutes les cibles prévues.

« Sur le plan technique, l'armement russe a de nombreux avantages par rapport aux produits occidentaux : il est plus facile à utiliser et plus sûr, les armes sont très puissantes et moins chères. Donc, bien que le Vietnam soit aujourd'hui capable d'acheter des armements dans le monde entier, le choix préféré de l'armée vietnamienne reste les armes russes », a raconté M. Nguyen.

Les systèmes S-400 Triumph sont destinés à éliminer les moyens modernes d'attaque aérospatiale de tous types. Ils sont capables de frapper des cibles aérodynamiques (avions, missiles de croisières) à une distance de 400 kilomètres, y compris des cibles balistiques volant à une vitesse de 4,8 kilomètres par seconde à une distance de 60 kilomètres.

