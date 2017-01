Des viseurs dernier cri pour les Su-35

Installé récemment sur des chasseurs russes Su-35, le système de radar optique OLS-35 permet de détecter les cibles aériennes, dont des drones, des avions et des hélicoptères.

Le système est doté d'une caméra vidéo sensible à la lumière, d'une imagerie thermique, fonctionnant dans toutes les conditions météorologiques, de jour comme de nuit, ainsi que d'un laser.

Le laser est destiné à mesurer la distance à laquelle se trouve la cible et à créer un point invisible qui permettra d'orienter les bombes et missiles équipés d'une tête de ciblage laser. Les données sont transmises à l'ordinateur du chasseur qui établit les paramètres nécessaires pour cibler avec précision l'objet.

Outre les cibles aériennes, l'OLS-35 est capable de chercher, détecter, capturer, suivre, et déterminer des coordonnées angulaires des cibles terrestres et émergées sur la surface marine.

© Sputnik. Les caractéristiques techniques du chasseur Su-35

