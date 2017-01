"Les «nouveaux» missiles nippo-britanniques surpassés par des engins soviétiques"

Le projet nippo-britannique intitulé JNAAM (Joint New Air-to-Air Missile) a été lancé en novembre 2014 et a été approuvé par le Conseil d'État de la sécurité nationale du Japon. Il est basé sur le modèle du missile Meteor, conçu conjointement par le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France, lit-on dans le journal Sankei.

Le missile Meteor est d'une grande portée mais a des problèmes de guidage. Les Japonais proposent donc d'utiliser l'ogive radar d'autoguidage actif du missile japonais Mitsubishi AAM-4. Selon Sankei, cette combinaison permettra de créer un missile répondant aux critères des meilleurs échantillons du monde.Pourtant, les avis des experts en la matière divergent.

« En ce qui concerne le missile Meteor, il est loin d'être un modèle de perfection et est un peu différent de son homologue japonais. Le développement du Meteor a été assez long: l'idée est apparue en 1994, la décision de le développer a été prise en 2000, les travaux ont commencé en 2002 et les essais de vol et de tir ont débuté en 2006-2007. Le missile est entré en service dans la Force aérienne suédoise seulement en juillet 2016. La France envisage de recevoir un nouveau missile en 2018. Peut-être a-t-il quelques petits avantages par rapport à son équivalent japonais, pourtant, à mon avis, il n'y a pas de raison particulière de travailler ensemble sur le projet d'un nouveau missile dont les dates de mise en service restent incertaines », a commenté le politologue Dimitri Verhotourov.

M. Verhotourov a expliqué que le Japon produisait le missile AAM-4B d'une portée inférieure à 120 km et équipé d'un système de guidage radar actif depuis 2010.

Konstantin Sivkov, un expert militaire russe, estime que « les Japonais et les Britanniques créent un nouveau missile dans le but de surpasser les Américains ».

Bien que l'armée japonaise soit bien équipée, presque tout est néanmoins basé sur les technologies américaines.

M. Sivkov a pourtant souligné que le missile russe R-37 restait le meilleur dans le monde.

« Outre le R-37, la Russie teste également un missile air-air KC-172 avec une portée de 400 km. Il est destiné à détruire des bombardiers stratégiques ennemis ainsi que des avions à détection radar de longue portée. Ainsi, le projet nippo-britannique est déjà obsolète au stade de l'étude de faisabilité par rapport aux missiles russes », précise M. Verhotourov.

Ce dernier se demande pourquoi on développe un projet si peu performant. « C'est vraiment difficile à comprendre du point de vue de l'approche russe qui prévoit que chaque innovation dans le domaine de la défense doit être supérieure aux modèles précédents. »

Tout pays disposant d'une force aérienne aspire à obtenir une supériorité technique qui se transforme dans les conditions de combat en une hégémonie dans le ciel. Pourtant, si cette « supériorité technique » est inférieure aux appareils créés à l'époque soviétique, les missiles nippo-britanniques seront-ils aussi performantes qu'on le prétend?

En cas de réussite, le Japon et le Royaume-Uni ont l'intention d'installer le JNAAM sur les chasseurs de cinquième génération F-35 Lighning II. Cependant, il faut encore discuter des détails d'une co-production qui nécessiterait une solution politique de la part du gouvernement du Japon, assez conservateur en la matière. En outre, la question des coûts risque aussi d'être épineuse.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».