Chasseur russe T-50: première vidéo du ravitaillement en vol

La chaîne télévisée russe Zvezda a diffusé pour la première fois une vidéo du ravitaillement en vol d'un chasseur polyvalent russe de cinquième génération T-50 (PAK FA), dont un extrait a été publié sur YouTube le 20 janvier.

« Tout s'est déroulé normalement. Les caractéristiques de l'avion en régime de ravitaillement sont confirmées. Aucune particularité importante n'a pas été révélée. On a noté des détails insignifiants qui ont été corrigés ultérieurement. Le système de direction a été également perfectionné », a indiqué le pilote d'essai et Héros de la Fédération de Russie Sergueï Bogdan.

Le T-50 remplit la principale exigence des chasseurs modernes, à savoir d'être un « avion intelligent ». Son radar unique à balayage électronique actif conçu par l'Institut Tikhomirov voit tout ce qui se passe dans les airs et au sol dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres.

Il peut suivre plusieurs cibles en verrouillant sur elles l'armement du chasseur. Selon les constructeurs, il peut les attaquer simultanément en tirant des missiles en éventail, ce aussi bien contre des cibles aériennes que terrestres.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »