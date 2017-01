Corée du Sud: un jeu vidéo pour rapprocher les jeunes de l'armée

Le ministère sud-coréen de la Défense met au point un jeu virtuel destiné à aider les futures recrues à se familiariser avec les conditions du service militaire et à surmonter leurs éventuelles appréhensions, annoncent les médias locaux.

En août dernier, le ministère a chargé le Fonds de coopération entre l'industrie et la science de l'université Kwan Wong de mettre au point un jeu virtuel baptisé Train-ment, destiné à tous ceux qui comptent faire le service militaire. Le jeu permettra aux jeunes d'être au courant de ce qui les attend dans les rangs de l'armée et « contribuera à surmonter les éventuelles appréhensions liées au service militaire. »

Les militaires refusent de dévoiler le contenu du jeu, mais, comme le notent ses créateurs, « c'est juste ce qu'il faut au ministère de la Défense pour inciter les jeunes à servir dans l'armée ».

Le service militaire en Corée du Sud est obligatoire pour les majeurs en bonne santé. La durée du service varie de deux à trois ans. Avec plus de 600 00 militaires, l'armée sud-coréenne est la septième au monde.

