Pour les USA, le nouveau missile chinois air-air est une menace potentielle

Des médias chinois ont récemment publié des images des manœuvres de l'Armée de l'air chinoise, sur lesquelles on peut voir un chasseur J-11B équipé d'un impressionnant missile air-air.

« Apparemment, on peut affirmer que la Chine a mis en service un missile air-air longue portée très avancé, qui est parfois appelé PL-15 », a déclaré l'expert militaire russe Vasili Kachine.

Plus tôt des images des essais de ce missile ont fait leur apparition sur la Toile, et sa maquette a été présentée à l'exposition aérospatiale à Zhuhai.

« Nous parlons d'un missile énorme (plus de 6 mètres de long), qui est beaucoup plus grand que les PL-12, les principaux missiles air-air chinois. Selon certaines sources, la portée de ce nouvel engin atteint 300 voire 400 kilomètres », a fait savoir M. Kachine.

L'expert a souligné qu'en 2015, le général américain quatre étoiles Herbert Carlisle, chef de l'Air Combat Command, un des principaux commandements de l'Armée de l'air américaine, a déclaré que le PL-15 pouvait constituer une menace sérieuse pour les Forces armées des États-Unis.

« Ce missile a une portée plus longue que les missiles américains destinés au combat à longue portée, AMRAAM. La modification la plus avancée du missile AMRAAM, AIM-120D, atteint une portée d'environ 160 kilomètres », a expliqué l'expert militaire.

Vasili Cachine a également noté que si les caractéristiques du PL-15 étaient confirmées, ce serait le missile air-air bénéficiant de la plus longue portée du monde, en indiquant que pour le moment c'était un engin russe qui détenait le record.

« À l'heure actuelle, l'armée russe possède des missiles R-33 avec une portée 160 kilomètres et des P-37 dont la portée peut aller jusqu'à 300 kilomètres, à base desquels la Russie développe un nouveau missile de ce type », a informé M. Cachine.

Dans le même temps, il a averti que l'utilisation de tels missiles a ses limites, ayant précisé qu'elle est possible à condition qu'il existe un échange de données efficace entre différents types d'aéronefs et de stations radar au sol, car le radar embarqué de l'avion pourrait être insuffisamment puissant.

L'expert a également fait savoir que ces missiles étaient extrêmement coûteux et qu'il était assez difficile d'atteindre une cible aérienne rapide et mouvante à une telle distance. Il a expliqué que les principales cibles de ces missiles étaient les grands avions militaires.

« Les principaux objectifs de ces missiles sont des avions de détection et de commandement aéroporté, des avions de guerre électronique et de renseignement, les transporteurs et les bombardiers stratégiques », a énoncé M. Cachine.

Toutefois, il a conclu que la mise en service d'un tel missile serait un succès majeur pour l'industrie militaire chinoise et présenterait un défi auquel les États-Unis devraient répondre.

