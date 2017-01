Un pont flottant pour blindés sur le fleuve Oka gelé (vidéo)

Le génie militaire a réalisé une opération unique consistant à construire un pont de pontons long de 100 mètres à l'aide d'un ensemble de pontons PP-2005M.

Au début, le génie a posé les pontons à même la glace, puis les sapeurs ont fait sauter la glace sur le périmètre du pont qui s'est posé sur l'eau.

L'ensemble de pontons PP-2005 est un matériel dernier cri permettant aux blindés lourds de traverser les fleuves au courant rapide même en hiver et lorsque le vent est fort.

Le pont construit à l'aide de PP-2005M peut supporter des charges de 120 tonnes, il fait 268 mètres de long et assure une voie de 14 mètres.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »