Armement: «Les pays arabes devraient délaisser les USA pour la Russie»

Les pays arabes devraient remplacer les armes américaines par des équipements en provenance de Russie, a estimé l'expert militaire irakien Qasi al Myatasim dans une interview accordée à l'agence Sputnik.

« Les armes américaines ne sont pas fiables. Les armes russes sont plus modernes que celles fabriquées aux Etats-Unis, mais la propagande est plus efficace dans ce pays. Dernière chose : lorsque les Américains livrent leur matériel militaire, ils enlèvent les composants électroniques sophistiqués. Les Russes ne changent rien aux armes vendues où que ce soit. Les armes servent pendant longtemps, il suffit seulement de remplacer les pièces qui s'usent, cela donne plus de liberté d'action. Nous avons travaillé avec les armes soviétiques et cela a donné de très bons résultats », a indiqué l'interlocuteur de l'agence.

© Sputnik. Mikhail Voskresensky Kalachnikov ouvrira 60 filiales de vente d'armes

Selon lui, les Américains commencent à mettre en application une nouvelle politique conforme à leurs intérêts dans la région, menant des pourparlers sur la modification du système politique de l'Irak et sur le déploiement de nouvelles bases militaires dans le nord du pays.

« Après avoir envahi l'Irak, les Etats-Unis ont déployé beaucoup de bases militaires. L'existence de certaines bases a été rendue publique, alors que d'autres restent « secrètes » jusqu'à présent. Depuis 2003 et pendant trois années, les avions cargo militaires américains acheminaient à l'aéroport de Bagdad du matériel lourd. Tout ce matériel était transporté par camions dans le nord de l'Irak. J'estime qu'il s'agissait de construire les bases militaires les plus importantes de tout le Proche-Orient. Jusqu'à présent, personne ne connaît leur situation géographique, ces bases étant secrètes et déployées très loin des régions habitées », a dit l'expert.

Actuellement, on compte 15 000 militaires américains en Irak, « ceci étant en conformité avec le nouveau plan de Trump qui veut discrètement augmenter le contingent militaire. Il veut modifier l'équilibre des forces dans la région conformément aux intérêts américains », a conclu l'interlocuteur de l'agence.

