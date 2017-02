Un destroyer US entre en mer Noire pour une «opération de sécurité navale»

Le destroyer américain Porter est entré jeudi 2 février en mer Noire pour participer aux opérations navales internationales, informe le service de presse de la sixième flotte américaine.

Le communiqué indique que le navire a été envoyé en mer Noire dans le cadre « des opérations visant à maintenir la sécurité maritime et à élargir la collaboration avec les alliés et les partenaires dans la région ».

Le service de presse a également fait savoir qu'il prendrait part aux exercices internationaux Sea Shield-2017 (Bouclier naval-2017) de sept pays de l'Otan plus l'Ukraine.

La commandante d'équipage Andria Slough a rappelé que le Porter venait en mer Noire « au cours des dernières années, démontrant notre engagement continu dans la sécurité et dans la stabilité de la région ».

Selon elle, des opérations actuelles « visent à améliorer l'interaction, l'échange d'informations et d'expériences ».

Des manœuvres navals internationales Sea Shield-2017 ont commencé le 1er février dans les eaux de la mer Noire, impliquant des troupes de huit pays. Un total de 2 800 militaires de la Roumanie, de la Bulgarie, du Canada, de la Grèce, de l'Espagne, des États-Unis, de la Turquie et de l'Ukraine participeront aux exercices militaires.

