L'armée russe s'apprête à tester un nouveau matériel arctique

Des spécialistes de la direction des troupes blindées du ministère russe de la Défense et des représentants de l'industrie testeront en mi-février des nouvelles armes et des nouveaux véhicules destinés à l'armée en Arctique, a déclaré aux journalistes le vice-ministre et général Dmitri Boulgakov.

« Il s'agira de couvrir le plus rapidement possible une distance de plus de 2 000 kilomètres en roulant sur la glace de la mer des Laptev en se servant des véhicules blindés dernier cri », a indiqué le général.

Selon lui, il s'agira de tester de nouvelles solutions techniques appliquées aux tout-terrains à chenilles qui « qui permettent, lors des températures basses (jusqu'à moins 60°) de maintenir pendant au moins 72 heures l'autonomie du matériel, qui roulerait dans la nuit polaire sur la neige profonde lors de bourrasques de vent atteignant 35 mètres par seconde.

L'armée testera également des tentes rapidement gonflables pour le personnel, des moyens stationnaires et portables pour mesurer l'épaisseur de la glace ainsi qu'un matériel pour dessaler l'eau de mer.

