Les avions-espions britanniques vulnérables aux cyberattaques?

Les nouveaux avions-espions britanniques achetés aux États-Unis sont vulnérables aux cyberattaques et incapables de remplir toutes les missions imposées, annonce le journal Sunday Times se référant aux sources au sein du ministère américain de la Défense.

Selon le quotidien, l'ex-premier ministre britannique David Cameron a commandé aux États-Unis en été 2016 neuf avions de patrouille maritime et de lutte anti-sous-marine Boeing P-8 Poseidon, au prix de 3,5 milliards d'euros.

Se référant à la Direction américaine d'essais opérationnels (Director, Operating Test and Evaluation), le journal écrit qu'en décembre dernier des tests ont montré que le P-8 était vulnérable aux cyberattaques. Le Pentagone a chargé des spécialistes d'organiser une cyberattaque afin d'élucider le problème. Toutefois, pour le moment, on ignore si cette attaque a eu lieu et quels résultats étaient obtenus.

Un compte-rendu de la Direction, daté de 2013, indique qu'un système de capteurs qui équiperait potentiellement les avions limite les possibilités de recherches menées, « rendant le P-8 inefficace pour certaines missions ».

Pour le moment, la Royal Air Force, s'est abstenu de tout commentaire.

