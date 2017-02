Le Royaume-Uni à court de sous-marins?

© AFP 2016 Andy Buchanan Theresa May informée de l'échec du Trident avant le vote du parlement

La plupart des sous-marins britanniques équipés de missiles de croisière Tomahawk sont hors service, relate le journal The Sun citant des sources proches du dossier.

Selon le journal, la marine britannique dispose de sept sous-marins de type Trafalgar et Astute, dont une partie est en réparation alors qu'une autre partie sera bientôt envoyée en maintenance. Seul un sous-marin type Astute est en cours de tests suite à l'entretien, mais il est loin d'être mis en service.

C'est la première fois depuis des décennies que le Royaume-Uni n'a pas de sous-marins actifs. Les responsables militaires britanniques dissimulent ces informations au premier ministre du pays Theresa May car ils craindraient sa réaction, indique le journal.

« Personne ne fournit d'informations sur cette honte », a déclaré une source.

Ce n'est pas la première fois que les responsables militaires britannique cachent des informations. En janvier, le Sunday Times a annoncé que le gouvernement britannique avait caché pendant plusieurs mois l'échec d'un test de missile balistique capable de transporter une ogive nucléaire.

L'incident s'est produit en juin 2016 au large des côtes de la Floride. En raison d'une défaillance, un missile Trident IID5 lancé depuis un sous-marin a perdu le cap.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».