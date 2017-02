Le chef de l’armée de l’air lituanienne limogé pour avoir fait réparer des Mi-8 en Russie

© Sputnik. Игорь Зарембо La Lituanie construira un mur à la frontière avec la Russie

Le commandant des forces armées aériennes lituaniennes, Audronius Navickas, a été révoqué de son poste en raison de sa décision de réparer des hélicoptères Mi-8 en Russie, informe le site Delfi.lt

Le ministre de la Défense du pays Raimundas Karoblis a étudié les résultats d'une enquête officielle et a pris la décision de démettre de ses fonctions le colonel Navickas.

D'après la loi lituanienne, si Audronius Navickas ne se voit pas proposer un poste dans l'armée correspondant à sa qualification et à son grade dans les deux prochains mois, il sera démobilisé.

Selon le jugement officiel M. Navickas n'a pas suivi la directive politique du ministère lituanien de la Défense selon laquelle il est interdit de procéder à des réparations sur les hélicoptères militaires en Russie. En 2016, la commission sur les marchés concurrentiels dirigée par le représentant du ministère de la Défense et le commandant des forces aériennes avaient pourtant approuvé la décision de réparer les hélicoptères en Russie.

En septembre 2016, Vilnius a révoqué son attaché militaire à Moscou en raison de son mariage avec une citoyenne russe originaire de Crimée. Le service de renseignement du pays a lancé une enquête à ce sujet.

