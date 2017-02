Le chasseur russe T-50 fera son premier vol en fin d'année

Le chasseur russe de cinquième génération T-50 (PAK FA), doté d'un nouveau moteur, fera son premier vol d'essai au quatrième trimestre 2017, a annoncé le service de presse du Consortium unifié de construction de moteurs (ODK).

« Le premier vol de l'avion doté d'un nouveau moteur est attendu au quatrième trimestre 2017 », a indiqué le porte-parole.

Il a souligné que les travaux de mise au point du nouveau moteur se déroulaient « dans les délais prévus ».

© AFP 2016 Park Ji-Hwan La Russie teste un nouveau canon pour son chasseur furtif T-50 (Vidéo)

Actuellement, les premiers chasseurs T-50 sont équipés de propulseurs de « première étape », dénommés « article 117 », fabriqués en série.

Le propulseur de « deuxième étape » sera beaucoup plus efficace que son prédécesseur en termes de consommation de carburant et de puissance, en totale conformité avec le niveau international des propulseurs de cinquième génération.

Le T-50 remplit la principale exigence des chasseurs modernes, à savoir d'être un « avion intelligent ». Son radar unique à balayage électronique actif conçu par l'Institut Tikhomirov voit tout ce qui se passe dans les airs et au sol dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres. Il peut suivre plusieurs cibles en verrouillant sur elles l'armement du chasseur. Selon les constructeurs, il peut les attaquer simultanément en tirant des missiles en éventail. Et ce aussi bien contre des cibles aériennes qu'au sol.

Le Salon aérospatial AeroIndia-2017 se déroule du 14 au 18 février dans la base aérienne de Bangalore. Les entreprises russes ont présenté plus de 400 échantillons de leur matériel militaire.

