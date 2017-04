Robots et armes hypersoniques en dotation dans l’armée russe d’ici 2025

De nouveaux modèles d'armes hypersoniques, des systèmes robotiques intelligents et des armements conçus sur la base de nouveaux principes physiques seront mis en service par l'armée russe d'ici à 2025, selon un communiqué du ministère russe de la Défense.

« Le dernier programme d'armement a pour objectif d'achever la conception et des fournir aux forces armées de nouveaux types d'armements innovants, tels que des armes hypersoniques, des systèmes robotiques intelligents, des armes conçues sur la base de nouveaux principes physiques ainsi qu'un large éventail du matériel et d'équipement militaires traditionnels de nouvelle génération », déclare-t-on dans le document.

© Sputnik. Ildus Gilyazutdinov Le missile russe Zircon huit fois hypersonique

Il est à noter que le programme d'armement d'État pour les années 2018-2025 sera réalisé avec une large participation de la communauté scientifique, qui travaillera à la résolution d'un ensemble des problèmes scientifiques et techniques.

Rappelons que lors de récents essais du missile supersonique russe Zircon, ce dernier a dépassé de huit fois la vitesse du son.

